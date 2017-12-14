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Вооруженная ножом пензячка похитила из аптеки крем

14 декабря в 14:47 282 просмотра
, расположенной в Первомайском районе.

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В отдел полиции Пензы обратилась фармацевт аптеки, расположенной в Первомайском районе.

Женщина рассказала, что неизвестная девушка под угрозой применения ножа похитила с витрины четыре упаковки косметического крема и скрылась.

«Полицейские при проведении оперативно-розыскных мероприятий в течение получаса установили личность предполагаемой злоумышленницы и задержали ее», — сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

22-летняя пензячка уже привлекалась к уголовной ответственности. Полицейские изъяли у нее нож.

По факту разбоя, совершенного с применением предмета, используемого в качестве оружия, возбуждено уголовное дело. Девушке грозит до десяти лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.


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