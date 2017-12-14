Валерий Савин. История одного уголовного дела

В СМИ и кулуарах продолжается активное обсуждение «горячей» новости о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего вице-губернатора Пензенской области Валерия Савина. Экс-чиновника подозревают в получении мошенническим путем земельного участка в городе Пензе (одного из садоводческих товариществ) стоимостью 460 тысяч рублей. Мы связались с теми, кто мог бы пояснить сложившуюся ситуацию и рассказать о ее первопричинах.

Свидетельства очевидцев

Еще на заре перестройки, когда Советский Союз доживал свои последние дни, на Барковке, ставшей со временем заветной мечтой каждого пензенского дачника, выделялись участки под садоводство. Нарезанные кусочки земли постепенно застраивались, а люди, дабы совместно создавать, владеть и пользоваться соответствующей инфраструктурой, например, водопроводом и электрическими сетями, объединялись в садоводческие товарищества и дачные кооперативы. Таковым стало СНТ «Искра», членом которого являлся на протяжении многих лет и является ныне Валерий Савин.

Между участком бывшего вице-губернатора и участками других дачников был пустырь, много лет зараставший бурьяном и заметно портящий барковское ухоженное благолепие цветников и грядок. В 2014 году Савин вышел с инициативой облагораживания этой территории, на что и получил в том же году одобрение от СНТ.

По словам одной из соседок бывшего известного чиновника, собрание садоводческого некоммерческого товарищества имело место быть. Сколько вопросов тогда они обсуждали, собеседница за давностью лет не вспомнила, но про тот заброшенный участок не забыла, сообщив нашему корреспонденту, что его отдали члену СНТ, потому что других желающих и не нашлось, так как земля была бросовая, требующая значительного вложения сил и средств.

Эти слова подтвердил и один из членов правления. Нам пояснили, что все собрания и решения в СНТ происходят согласно уставу, что в товариществе все знают друг друга по многу лет, а потому доверяют и в махинации не верят.

Дачная амнистия

С 2006 в Российской Федерации действовала дачная амнистия, иначе говоря, упрощенная система узаконивания земельных участков. В рамках этой системы экс-вице-губернатор решил оформить пустырь в собственность, дабы пользоваться им впредь, и нести ответственность за это имущество, в том числе и налоговое бремя.

По закону в таких случаях предоставляют выписку из протокола общего собрания уполномоченных СНТ и схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории.

По информации источника в мэрии, Савин обратился в администрацию города Пензы с заявлением о предоставлении описываемого в этом рассказе участка, приложив к нему требуемые документы. И соответствующим постановлением участок был чиновнику предоставлен в собственность бесплатно для ведения садоводства.

А был ли мальчик?

Сплетни (именно они, ведь детали уголовного дела не раскрываются следствием) свидетельствуют о том, что Савин, используя свое служебное положение, якобы потребовал «задним числом» узаконить участок, якобы был подготовлен фиктивный документ, который якобы обрел законность после служебного подлога.

Но какой в этом смысл, если участок и без того был оформлен вовремя по дачной амнистии? Ответ на этот вопрос может дать только суд — объективный и неподкупный, где на весах Фемиды будут взвешены поступки фигурантов дела. Но до тех пор громкие заголовки — домыслы, преподносимые как доказанные факты, не более чем размышления на заданную тему.