Пензенский «Дом Вероники» увеличил число камер видеонаблюдения

«Ростелеком» расширил зону видеонаблюдения в пансионе для людей с инвалидностью «Дом Вероники» в Пензе. Систему видеонаблюдения установили для дистанционного контроля за гостиной и центральным входом в хостел со стороны улицы.

Все камеры, которые расположены на объекте, являются частью облачного сервиса оператора «IP-видеонаблюдение». Эта услуга позволяет вести визуальный мониторинг помещений и территории при помощи специального портала. Просматривать изображение можно из любой точки, где есть интернет. Запись и обработка видео ведутся на удаленных серверах «Ростелекома».

«Дом Вероники» является не только пансионом, но и хостелом, который пользуется все большей популярностью у гостей нашего города. В связи с этим возникла необходимость установки дополнительных камер и просмотра записей в режиме реального времени, находясь на расстоянии. Особенно нам хотелось, чтобы в зоне видеоконтроля был отдельный вход в хостел. Услуга «Ростелекома» полностью соответствует всем нашим ожиданиям и требованиям", — прокомментировала директор общественной организации «Благовест» Мария Львова-Белова.

На объекте установили специальные IP-камеры марки LTV. Они позволяют получать качественное изображение днем и ночью. Архивные записи хранятся в надежно защищенных дата-центрах.

«Дом Вероники» стал одним из пилотных объектов, где впервые был подключен новый облачный сервис компании. «IP-видеонаблюдение» востребовано в бизнес-среде: застройщики используют сервис для удаленного мониторинга строящихся объектов, а компании сферы услуг — с целью контроля качества сервиса", — отметил замдиректора по работе с государственным и корпоративным сегментами Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Александр Померанцев.

Цифровые услуги и сервисы в пансионе и в хостеле предоставляют на базе оптических технологий. Инфраструктура связи построена «Ростелекомом» в рамках специального проекта в июне 2017 года.