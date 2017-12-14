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25/17 презентуют новый альбом на РЕН ТВ

14 декабря в 15:22 136 просмотров
«Ева едет в Вавилон». В специальном выпуске программы «Соль» (16+) телеканал покажет московскую презентацию нового альбома группы.

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В это воскресенье РЕН ТВ покажет фильм-концерт «Ева едет в Вавилон». В специальном выпуске программы «Соль» (16+) телеканал покажет московскую презентацию нового альбома группы.

В ночь с воскресенья на понедельник в эфире РЕН ТВ — презентация шестого альбома 25/17. «Ева едет в Вавилон» (16+) состоит из 12 композиций, рассказывающих историю отношений мужчины и женщины. В записи приняли участие Гарик Сукачев, группа «Аффинаж», рэперы Хаски и Саграда. Все они также составили компанию музыкантам 25/17 во время презентации альбома, которая прошла 4 ноября в Москве.

В концертном выпуске программы «Соль» зрители РЕН ТВ смогут посмотреть специальный фильм-концерт. В него войдут лучшие моменты выступления 25/17, а также эксклюзивные комментарии участников группы.

Фильм-концерт «Ева едет в Вавилон» — это не первое появление 25/17 в программе «Соль». До этого музыканты были гостями музыкального шоу уже дважды. Также в сентябре этого года 25/17 выступили на сцене РЕН ТВ, в рамках праздничного концерта на Манежной площади.

Группа 25/17 — одна из главных фигур, появившихся на отечественной музыкальной сцене за последние годы. Их музыка сочетает в себе элементы множества различных жанров, благодаря чему 25/17 популярны как в рок-среде, так и среди поклонников рэпа.

Смотрите живой концерт группы 25/17 в специальном выпуске программы «Соль» — 17 декабря, в 00.00 на РЕН ТВ.

Фотография: Фото предоставлено телеканалом РЕН ТВ

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