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В Саратове Гордума утвердила бюджет на три года

14 декабря в 16:18 44 просмотра
, сообщает «СарБК».

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Депутаты Саратовской Гордумы приняли бюджет на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, сообщает «СарБК».

«В течение трех лет доходы бюджета будут равны расходам: в 2018 году — 11,6 млрд рублей, в 2019 — 11,8 млрд и 2020 — 12,2 млрд», — напомнил и. о. председателя комитета по финансам горадминистрации Александр Струков.

Налоговые и неналоговые поступления в 2018 году запланированы на 6,7 млрд рубей. На реализацию 12 муниципальных и 13 ведомственных целевых программ выделят 10,2 млрд рублей. Большую часть денег — 7,9 млрд (68,5%) — направят на социальные нужды.

692,9 млн направят на финансирование ЖКХ, 820,5 млн — на дорожное хозяйство, на развитие городского электротранспорта выделят 120 млн и на социальную политику — 680 млн рублей.

Также прогнозируется рост доходов по НДФЛ, ЕНВД, налогу на имущество физлиц, дохода от аренды земельных участков и по земельному налогу, говорится в сообщении.

По словам Александра Струкова, верхний предел муниципального долга предлагается установить на уровне 6,2 млрд рублей и сохранить его на все три года.

В 2018 году на обслуживание муниципального долга потратят 720 млн рублей, в последующие годы — по 750 млн.


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