В Неверкинском районе нашли запрещенную брошюру

«Так, в мечети местной мусульманской религиозной организации в селе Октябрьское в свободном доступе находилась литература — брошюра, признанная экстремистским материалом», — сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В отношении имам-хатыба возбудили дело об административном правонарушении. Постановлением Неверкинского районного суда его оштрафовали на 3000 рублей с конфискацией литературы.

Не согласившись, мужчина обжаловал решение в вышестоящем суде.

Пензенский областной суд оставил постановление без изменения. Изъятая литература подлежит уничтожению, добавили в пресс-службе.