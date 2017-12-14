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В Неверкинском районе нашли запрещенную брошюру

14 декабря в 16:40 342 просмотра

В Неверкинском районе Пензенской области проверили религиозные организации.

«Так, в мечети местной мусульманской религиозной организации в селе Октябрьское в свободном доступе находилась литература — брошюра, признанная экстремистским материалом», — сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В отношении имам-хатыба возбудили дело об административном правонарушении. Постановлением Неверкинского районного суда его оштрафовали на 3000 рублей с конфискацией литературы.

Не согласившись, мужчина обжаловал решение в вышестоящем суде.

Пензенский областной суд оставил постановление без изменения. Изъятая литература подлежит уничтожению, добавили в пресс-службе.


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