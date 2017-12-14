Вологодские учебные заведения попали в первую сотню рейтинга вузов РФ

Проект «Социальный навигатор» представил национальный рейтинг высших учебных заведений страны, в котором оценивали и вологодские учреждения, сообщает 35media .

Рейтинг показывает востребованность вузов со стороны российской экономики. Почти 450 учебных заведений вошли в исследование в 2017 году. Оценивались число трудоустроенных выпускников, коммерциализация интеллектуального продукта, а также востребованность методики.

Сельскохозяйственные вузы лидируют по доле студентов, которые получили направление на работу. В этой номинации Вологодская молочнохозяйственная академия оказалась на 21-м месте.

Государственный университет в Вологде занял 27-ю строчку, ЧГУ — 55-ю позицию. Лидируету МГУ имени Ломоносова. Второе место — у Уральского федерального университета имени первого президента России Бориса Ельцина, говорится в сообщении.