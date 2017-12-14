В Пензе пройдет Кубок новатора-2017

В Пензе 16 декабря на базе Дворца детского (юношеского) творчества состоятся межшкольные соревнования на Кубок молодежного отряда «Новатор» (0+).

Участниками мероприятия станут сборные команды участниц Пензенской Лиги новых школ, по четыре участника и одному координатору от каждого учебного заведения. Команды станут производственными фирмами в экономической игре. Им предстоит пройти полный цикл: от закупки ресурсов и производства товара до его продажи. Выиграет фирма, которая заработает больше денег.

Также в рамках мероприятия состоится награждение победителей интернет-конкурса «Новатор WEB». Для координаторов школ-участниц программы «1000-list-nick» пройдет организационное совещание.

Программные мероприятия начнутся в 10.00 по адресу: ул. Бекешская, 14, сообщает пресс-центр областного правительства.

Кубок организовали в рамках региональной комплексной межведомственной программы вовлечения детей и молодежи Пензенской области в инновационную деятельность «1000-list-nick».