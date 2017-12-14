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В прокуратуре Пензенской области — новые назначения

14 декабря в 17:33 702 просмотра

Прокурором Колышлейского района Пензенской области стал советник юстиции Станислав Кошлевский.

Станислав Кошлевский родился в 1986 году в селе Кондоль Пензенской области. Он окончил обучение в Пензенском государственном университете по специальности «юриспруденция».

В 2006 году его приняли на службу в региональную прокуратуру. Состоял в должностях старшего следователя, следователя по особо важным делам прокуратуры ЗАТО Заречного, следователя по особо важным делам Бессоновского межрайонного следственного отдела СУ СК при прокуратуре РФ по Пензенской области, заместителя прокурора Пензенского района, заместителя Пензенского транспортного прокурора Приволжской транспортной прокуратуры, заместителя прокурора Железнодорожного района Пензы, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

С ноября 2013 года по декабрь 2017-го служил в должности пензенского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.

Его неоднократно поощряли правами прокурора Пензенской области.

Фотография: http://www.procpenza.ru/news/2017/12/14/16515346

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