В Пензенской области к 2020 году производство молока вырастет в два раза

Под управлением «Русской молочной компании», чьи мощности располагаются в Пензенской области, находится свыше 136 тысяч гектаров земли. Посевные площади в 2017 году составили порядка 62 тысяч гектаров. Поголовье крупного рогатого скота — 17 тысяч голов. Общий объем инвестиций «Русмолко» в экономику Пензенской области превысил 11 млрд рублей, сообщает пресс-центр облправительства.

«Десять лет — не такой уж большой срок, но за это время «Русская молочая компания» сделала гигантский шаг в развитии производственных мощностей. За прошлый год в виде налогов компанией уплачено свыше 230 миллионов рублей. Практически половина всего объема молока, произведённого на территории Пензенской области — продукция «Русмолко», — отметил Иван Белозерцев.

По его словам, успешные показатели развития агропромышленного сектора Пензенской области являются закономерным итогом оказания поддержки федерального уровня, взаимодействия товаропроизводителей с органами исполнительной и законодательной власти региона.

«Президент РФ Владимир Путин уделяет самое пристальное внимание содействию развития агропромышленного комплекса. Субсидирование процентной ставки по крупным инвестиционным кредитам, создание объектов инфраструктуры и организационное сопровождение аграрных проектов на местах — эти и другие меры способствуют интенсивному развитию сельского хозяйства в регионах РФ. За последние три года на развитие аграрной отрасли Пензенской области было направлено 8 млрд рублей. На данном этапе наш регион обеспечивает жителей региона всеми необходимыми товарами продовольственной группы, а также увеличивает экспортные поставки», — подчеркнул губернатор.

Генеральный директор ООО УК «Русмолко» Суманта Кумар Де поблагодарил главу региона за внимание к развитию сельскохозяйственной отрасли и взаимодействие по ключевым вопросам. Он сообщил, что на сегодняшний день агрохолдинг реализует на территории Пензенской области восемь инвестиционных проектов: развитие и строительство молочно-товарных комплексов, зернохранилище, центр по переработке семян, инвестиции в растениеводство и другие.

«В планах — строительство нового молочно-товарного комплекса, что позволит к 2020 году в два раза увеличить производство молока», — отметил Суманта Кумар Де.

Лучших работников агрохолдинга отметили благодарностями Министерства сельского хозяйства РФ, губернатора и Законодательного Собрания Пензенской области, а также почетными грамотами регионального минсельхоза.

«Как губернатор я горжусь, что в Пензенской области работает компания, являющаяся брендом сельского хозяйства РФ. Со своей стороны могу подтвердить готовность и в дальнейшем оказывать всестороннюю поддержку крупному инвестору и эффективному производителю», — подытожил Иван Белозерцев.