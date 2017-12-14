В. Володин: Решение Путина идти на выборы отвечает ожиданиям людей

«Решение Владимира Владимировича Путина пойти по процедуре самовыдвижения абсолютно логично. Самый популярный политик России опирается на все общество.
Это еще раз подчеркивает, во-первых, что Путин во главу угла ставит интересы государства и граждан России, встав над партийными интересами.
Он — президент всех россиян, независимо от их партийной принадлежности. Круг его сторонников намного шире электоральной базы самой популярной партии — «Единой России». У него есть сторонники среди КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», среди правых.
Президент проводит сбалансированную политику. Он сторонник консервативных ценностей, но при этом поддерживает рыночные реформы, развивает все новое в экономике.
Во-вторых, приняв решение о выдвижении от народа России, он продлевает консолидацию общества и политических сил, сложившуюся на основе крымского консенсуса 2014 года.
В-третьих, Владимир Владимирович Путин открывает возможность для представителей многих партий принять участие не только в его избирательной кампании, но и в будущем самореализоваться в его команде. А предвыборная программа может объединить их.
В-четвертых, президент не ищет легких путей. Выдвижение от партии упростило бы многое. Принятое же им решение закладывает мобилизационный сценарий кампании, в основе которого лежит диалог с широкими слоями общества.
Умение вести диалог — сильная сторона, которая присуща, пожалуй, только Путину. Он может в прямом диалоге с молодежью, с рабочими и врачами, учителями часами обсуждать проблемы и затем реализовывать достигнутые договоренности.
Решение Владимира Владимировича идти на выборы отвечает ожиданиям людей. Уверен, с ним Россия будет сильной.
С Путиным у нашей страны есть будущее», — цитируют его слова пресс-служба Госдумы РФ.