Об этом жители города написали в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс».

«Темно на проезжей части, глубокие лужи, так как нет ливневой канализации. Пескосоляную смесь никогда не сыплют. Когда температура +1, машины газуют и обрызгивают пешеходов с ног до головы. Вода, под ней снег. Когда минусовая температура — гололед. Чистят только проезжую часть, а мы, пешеходы: ветераны, дети и другие жители, — почему должны падать и ломать руки и ноги? И у 175 Универсама тоже гололед, не чищен снег. В городе — беспорядок со снегоуборкой», — возмущаются горожане.

Автор обращения добавил, что ул. Собинова находится в плохом состоянии: там отсутствуют тротуары, а переход около школы, по его словам, упирается в забор.

Корреспонденты информагентства направили официальный запрос в мэрию города, чтобы разобраться в ситуации.