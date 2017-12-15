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В Пензе на ул. Собинова переход около школы упирается в забор — жители

15 декабря в 08:36 216 просмотров
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Пензенцы жалуются на плохое состояние пешеходной дороги вдоль Дома ветеранов на ул. Собинова-Бородина, 29.

Об этом жители города написали в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс».

«Темно на проезжей части, глубокие лужи, так как нет ливневой канализации. Пескосоляную смесь никогда не сыплют. Когда температура +1, машины газуют и обрызгивают пешеходов с ног до головы. Вода, под ней снег. Когда минусовая температура — гололед. Чистят только проезжую часть, а мы, пешеходы: ветераны, дети и другие жители, — почему должны падать и ломать руки и ноги? И у 175 Универсама тоже гололед, не чищен снег. В городе — беспорядок со снегоуборкой», — возмущаются горожане.

Автор обращения добавил, что ул. Собинова находится в плохом состоянии: там отсутствуют тротуары, а переход около школы, по его словам, упирается в забор.

Корреспонденты информагентства направили официальный запрос в мэрию города, чтобы разобраться в ситуации.


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