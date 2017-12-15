В кабмине РФ не поддержали запрет курения около подъездов

В правительстве России не поддержали предложение о запрете курения на открытом воздухе менее чем в 10 метрах от входа в подъезды жилых домов.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на отзыв кабмина на соответствующий законопроект, который находится в Госдуме и проходит стадию предварительного рассмотрения перед первым чтением.

В правительстве отметили, что предлагаемое расстояние в 10 метров ничем не обосновано. Также авторы инициативы не провели анализа правоприменительной практики. Законопроектом предлагается запретить курение в лифтах, помещениях общего пользования и на открытом воздухе на расстоянии менее чем 10 метров от входа в подъезды. Эта мера обосновывается тем, что распространена ситуация, когда соседи или гости курят у входа в дом, а сигаретный дым вдыхают всем вокруг, таким образом, становясь «заложниками» курильщиков.