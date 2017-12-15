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В Сеть попало видео момента аварии в Терновке

15 декабря в 09:31 280 просмотров
, которое попало в объектив камеры.

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В Пензе на оживленном перекрестке в микрорайоне Терновка случилось дорожно-транспортное происшествие, которое попало в объектив камеры.

Пользователь разместил запись аварии, которая произошла на перекрестке улиц Петровской и Терновского, в группе «Автохам Пенза» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как отечественная легковушка совершает разворот, в это время в нее врезается машина, которая поворачивает на ту же полосу. По правилам, водитель авто серого цвета должен был уступить дорогу, так как у него — «помеха справа».

«Неужели не видно, что разворачивается, и сложно притормозить. Да, он прав, проехать должен первым, но в итоге сам себе проблемы создал из-за водителя, который пошел на разворот, не пропустив», — поделился мнением пользователь Алексей.

Официальной информации о ДТП пока нет.

Фотография: скриншот - https://vk.com/avtohampenza

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