В Сеть попало видео момента аварии в Терновке

В Пензе на оживленном перекрестке в микрорайоне Терновка случилось дорожно-транспортное происшествие, которое попало в объектив камеры.

Пользователь разместил запись аварии, которая произошла на перекрестке улиц Петровской и Терновского, в группе «Автохам Пенза» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как отечественная легковушка совершает разворот, в это время в нее врезается машина, которая поворачивает на ту же полосу. По правилам, водитель авто серого цвета должен был уступить дорогу, так как у него — «помеха справа».

«Неужели не видно, что разворачивается, и сложно притормозить. Да, он прав, проехать должен первым, но в итоге сам себе проблемы создал из-за водителя, который пошел на разворот, не пропустив», — поделился мнением пользователь Алексей.

Официальной информации о ДТП пока нет.