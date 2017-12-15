Вам будет интересно
Наши новости
Как повлияло ужесточение правил на сдачу экзамена для пензенских водителей?
В Пензе на ул. Собинова переход около школы упирается в забор — жители
В «Буртасах» откроют мемориальную доску Натальи Лаворовой
Гороскоп для пензенцев на 15 декабря
Погода в Пензе на 15 декабря
В Пензенской области производство молока вырастет в два раза
В прокуратуре Пензенской области — новое назначение
Живая или искусственная елка? Трудности выбора и адреса продажи в Пензе
В Пензе пройдет Кубок новатора-2017
В Неверкинском районе нашли запрещенную брошюру

В Пензу прибудут мощи Николая Чудотворца

15 декабря в 10:08 124 просмотра

В Пензу 16 декабря доставят одну из самых почитаемых святынь.

Мощи Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских доставят в Богоявленский собор (ДК Железнодорожников) 16 декабря к 8.00, сообщает пресс-служба Пензенской епархии.

Там они будут находиться до 24 декабря 18.00.

Николай Чудотворец считается у христиан покровителем путешественников, заключенных и сирот, на Западе — практически всех слоев общества и особенно детей. Каждый день в Богоявленском соборе будут совершаться молебны с чтением акафиста святому и перечислением имен родных и близких, которые верующие записали для упоминания о здравии и спасении.


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60