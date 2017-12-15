В тюрьму за гаджет. Как не преступить закон, делая покупки в интернет-магазинах

Можно ли купить умные очки и сесть за это в тюрьму? По действующему российскому законодательству, оказывается, можно. Но не стоит немедленно бежать избавляться от гаджетов. Мы расскажем вам, чего ни в коем случае не стоит делать, чтобы не оказаться по ту сторону закона.

В борьбе с запрещенкой впереди планеты всей оказалась Курганская область, которая можно сказать просто штампует уголовные дела по статье по статье 138.1 «Незаконные производство, приобретение и (или) сбыт специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации».

Совсем недавно в Кургане из прокуратуры в суд поступило уголовное дело, фигурант которого купил в зарубежном интернет-магазине ручку со встроенными диктофоном и камерой. Порадоваться покупке гражданин не успел — повязали прямо на почте, куда он пришел за посылкой. Причем не кто-нибудь, а Федеральная служба безопасности. Но ручка с такими возможностями ведь и правда может показаться шпионской, простые люди такое обычно не покупают.

Вот вам другой пример. В этом же году другой гражданин из вышеуказанного города купил за бугром экшн-очки, думал с друзьями на рыбалке видео записывать, ведь рыбачить с телефоном в руках несколько неудобно. Но, как и предыдущий герой воспользоваться покупкой так и не успел, да еще и схлопотал восемь месяцев ограничения свободы. Можно сказать еще легко отделался. Мужчина недоумевает, ведь точно такие же гаджеты продаются в обычных российских магазинах, но по цене в 10−15 раз выше, чем на заграничном сайте. Вот чем обернулась «выгодная» покупка.

В теории специальным техническим средством, подпадающим под действие законов, может быть любой девайс, который позволяет скрытно записывать видео, аудио, делать фотографии и вообще фиксировать любую информацию. В постановлении правительства РФ всего десять видов оборудования с описанием их функций, но что именно считать спецсредством, а что нет, документ не раскрывает.

«Такое техническое средство, прежде всего, нарушает конституционные права неограниченного круга лиц, посягает на частную жизнь, личную информацию, а также честь и достоинство, в связи с чем имеет уголовно-правовую оценку. Согласно статье 24 Конституции РФ сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются», — рассказывает Иван Шевельков, генеральный директор юридического центра «Высшая инстанция».

По нормам действующего законодательства, гаджет признается специальным техническим устройством для негласного сбора информации, если соответствует определенным критериям, а также разработано для работы оперативно-розыскных органов. Устанавливает все эти критерии, в том числе и определяет предназначение, исключительно Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России.

Под расплывчатые описания можно подогнать любой девайс — те же видеорегистраторы, которые есть практически в каждой машине, или радионяня — все то, что может использоваться негласно. Максимальное наказание за владениеспецсредствами, или еще хуже — продажу, достигает четырех лет лишения свободы.

Вот еще примеры из реальной жизни: новочеркасский дизайнер за ручку с камерой получил год условного срока, житель Северного Урала отделался штрафом, а москвич за попытку продать брелок с камерой на популярном сайте объявлений — четыре месяца колонии.

Как же «запрещенные» предметы попадают на прилавки отечественных магазинов? Все очень просто — крупные сети имеют лицензию на продажу таких изделий. Поэтому те же регистраторы или очки с экшн-камерой, но купленные в любом магазине бытовой техники находятся в правовом поле. То есть абсолютно легальны ровно до тех пор, пока вы не решите собрать компромат на супругу или коллегу тайным, естественно, образом. Это уже, как ни крути, преступление не только в России, но и других странах.

Недавно в Германии супружеская пара была оштрафована за то, что подслушивала ребенка с помощью подаренных чаду умных часов. Но они пострадали за действия, а не за факт покупки гаджета.

«Согласно практике в РФ, уголовная ответственность возникает в основном по двум основаниям статьи 138.1 УК РФ: «Приобретение с целью использования», «Приобретение, хранение в целях продажи». Основная трудность при возникновении такой ситуации, попадающей под регулирование законодательством РФ, заключается в невозможности доказать отсутствие умысла использовать устройство в качестве шпионского гаджета»", — говорит Иван Шевельков.

Фактически получается, что гражданин оказывается не защищен перед лицом правосудия, но это уже вопрос к законодателям. Лишь Конституционный суд РФ встал на сторону потребителей и признал, что причислять устройства к специальным техническим лишь по одному критерию закамуфлированности нельзя. В своем постановлении от 31 марта 2011 года КС указывает, что гаджеты, которые по своим техническим характеристикам, параметрам, свойствам или прямому функциональному предназначению рассчитаны лишь на бытовое использование массовым потребителем, не могут быть отнесены к специальным техническим средствам для негласного получения информации. Однако это постановление относилось к утратившей силу 3 части 138 статьи, которая ныне полностью перекочевала в статью 138.1. Поэтому шансы на оправдание есть, если вы готовы пройти всю цепочку судебных инстанций. И все же не попадать в нелепые ситуации по силам любому, нужно соблюдать лишь несколько простых правил.

«Обезопасить себя можно, покупая интересные вам устройства у лицензированных продавцов. К примеру, очки с видеокамерой, купленные на сайтах с импортной продукцией, при отсутствии у продавца специализированной лицензии (а так, скорее всего, и будет) могут повлечь уголовную ответственность. Однако, те же самые очки, продаваемые в различных розничных сетях и имеющие одинаковые с указанными выше товарами характеристики, могут быть приобретены вами абсолютно легально, так как продавец имеет лицензию на реализацию такого товара», — советует Иван Шевельков.

Поэтому, прежде чем заказать себе модный девайс за рубежом, несколько раз подумайте — нужно ли. И уж тем более не пытайтесь продать что-либо, что может быть истолковано не в вашу пользу. Выгода может обернуться реальным уголовным делом.

Виталий Шепель-Куропатов