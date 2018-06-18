Что дешевле: содержание частного дома или квартиры
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Что дешевле: содержание частного дома или квартиры

18 июня в 06:47 534 просмотра
, что обслуживание нового частного дома в охраняемом поселке дороже содержания квартиры в современной новостройке. Так ли это на самом деле? Сколько в действительности стоит обслуживание частного дома и большой квартиры премиум-класса в Пензе?

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Считается, что обслуживание нового частного дома в охраняемом поселке дороже содержания квартиры в современной новостройке. Так ли это на самом деле? Сколько в действительности стоит обслуживание частного дома и большой квартиры премиум-класса в Пензе?

Чтобы ответить на эти и другие вопросы достаточно проанализировать платежные документы и узнать, какие работы входят в услуги управляющих компаний. В расчет не должны браться расходы на индивидуальное потребление электроэнергии, воды и газа.

Что такое «содержание общего имущества»?

Речь пойдет про услуги по обеспечению комфортного проживания с постоянной поддержкой санитарного и технического состояния общедомового имущества: организация чистоты, безопасности, освещения, обслуживание коммуникаций, дорог, прилегающей территории и пр. объектов. При необходимости — ремонт всех объектов на территории.

Фото № 1.Пример платежного документа для квартиры бизнес-класса площадью всего 46,6 кв. м.: плата за обслуживание составляет 1143,45 руб. в мес.


Управляющие компании как многоквартирных домов, так и охраняемых поселков выполняют следующие работы:

• обслуживают все инженерные системы водо- и теплоснабжения, а также электро- и газооборудование,
• следят за чистотой помещений, входящих в состав общего имущества,
• содержат земельныйучасток: озеленяют, выкашивают траву и пр.,
• обслуживают объекты общего имущества,
• убирают снег, вывозят ТБО, следят за чистотой тротуаров и газона,
и пр.

Законодательная база

Где описаны все работы и откуда берутся тарифы:

— МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ

Смотрим в жилищное законодательство: «работы по обеспечению надлежащего содержания общего жилого имущества». Именно такая формулировка встречается в постановлении Правительства РФ от 03.04.2013 N 290 (ред. от 27.03.2018), где речь идет про многоквартирные дома. Там же есть список всех работ.

Расчет платы за содержание согласуется с собственниками квартир, либо отдается под контроль органам городского самоуправления. Расчет платы для квартиры производится по тарифу за 1 кв. м., поэтому достаточно умножить площадь квартиры на тариф для конкретного многоквартирного дома. Тариф указывается в ежемесячной «платежке».

— ОХРАНЯЕМЫЙ ПОСЕЛОК

Перечень услуг и размер тарифа согласовываются с жителями подписанием договора, а изначальный расчет тарифа выполняется специализированной организацией с учетом нормативов и статистических данных. Принимаются во внимание даже расходы на канцелярские принадлежности для УК.

Работы и тариф открыто опубликованы: «Тарифы на работы и услуги по комплексному обслуживанию территории и инженерной инфраструктуры охраняемого поселка».

Размер тарифа одинаковый для каждого дома, без привязки к площади земельного участка и площади самого дома.

Сколько же это стоит?

Важно сравнивать жилплощади, схожие по условиям проживания. Поэтому определены такие основные критерии:

• РАСПОЛОЖЕНИЕ В ЧЕРТЕ ГОРОДА: взят, пожалуй, самый крупный охраняемый поселок, входящий именно в категорию городской недвижимости, при этом все выбранные многоквартирные дома расположены в центральной части Пензы. Поэтому добраться до центра города на автомобиле (как из квартир, так и из поселка) можно менее чем за 10 минут.

• БОЛЬШАЯ ЖИЛПЛОЩАДЬ: площади квартир и частного дома были выбраны равными 200 кв. м., чтобы обеспечить сравнение действительно просторных и комфортных жилых площадей. К тому же частные дома, вне зависимости от места их расположения, не редко проектируются площадью от 200 кв. м. и выше.

• КОМФОРТ, УЮТ И БЕЗОПАСНОСТЬ: в поселке есть ограждение по всему периметру и организована централизованная охрана с КПП. Поэтому для объективности сравнения были выбраны квартиры исключительно бизнес- или премиум-класса как максимально приближенные к условиям проживания, организованным в охраняемом поселке.

Как выглядит квартира, вы знаете. А чтобы понимать, с чем идет сравнение, можете посмотреть на инфраструктуру и возможности поселка.

Теперь к цифрам. Для удобства составлена сравнительная таблица:

* - Размер ежемесячной платы за парковочное место, даже если оно находится в собственности автовладельца. Сюда включены платежи за потребление электроэнергии и техническое обслуживание паркинга (при расчете на каждое место). Размер оплаты зависит от площади парковочного места, в таблице указан минимальный размер оплаты за место под среднегабаритный легковой автомобиль. В холодное время года (как минимум, с октября по март) оплата будет выше, т. к. прибавится статья расходовна отопление парковочного места.

Примечание.Также дополнительно были собраны данные по квартирам эконом-класса, и вот что выяснилось: при покупке такого жилья площадью 200 кв. м. размер выплат за содержание общедомового имущества составит свыше 4500 руб. в месяц. Это без ограждения территории, без охраны, без выделенного места на паркинге и в 20 минутах от центра города (на своем автомобиле).

Делаем выводы

Дом дешевле. Примите это как факт. Если квартира большая, действительно, классная и охраняется со всех сторон, то содержание дома обойдется дешевле.
А теперь по порядку…

Суммируя всю собранную информацию можно смело утверждать, что:

1. дом всегда имеет преимущества перед квартирой:

o собственный земельный участок, баня, парковка,
o каждодневный отдых на природе — в саду, беседке и зоне отдыха,
o отсутствие назойливых и шумных соседей,
o ограждение по периметру поселка и личного участка,
o возможность включать/ выключать отопление в любой момент,
o удобное содержание домашних животных,
o бесплатный полив и водоснабжение из скважины (не нужно больше платить за воду из водопровода) …

2. обслуживание общего имущества в доме будет дешевле, чем в квартире (экономия в год составит от 19900 рублей): необходимо сравнивать частный дом в охраняемом поселке с теми многоквартирными домами, которые хотя бы частично приближены к уровню комфорта.

Приценитесь: охраняемый поселок «Дубрава
(схема охраняемого поселка и цены на земельные участки)


Проведенный расчет стоимости содержания жилья и анализ результатов позволяет сделать вывод о том, что указанная сумма за обслуживание частного дома в охраняемом поселке (4378 руб. в мес.) — это незначительная плата за все перечисленные блага и обеспечиваемый уровень жизни.


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