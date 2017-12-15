РЕН ТВ по просьбам зрителей меняет сетку вещания

Цикл «Как устроена Вселенная» выходил в ночном эфире РЕН ТВ — с понедельника по четверг, в 00.30. За две недели показа средняя доля познавательной программы с Константином Хабенским составила 10,5% в мужской аудитории 25−54 и 7,9% в аудитории «Все 25−54». Максимальную долю проект показал 12 декабря — в этот день выпуск посмотрело 12,6% российских мужчин.

Однако многие зрители отмечали, что не имеют возможности посмотреть проект с Константином Хабенским из-за позднего времени. РЕН ТВ откликнулся на просьбу и собирается повторить показ в утреннее время — с 18 декабря, в 11:00. В качестве новогоднего подарка аудитории, «космическая» программа Discovery будет транслироваться в эфире две предпраздничные недели.

«Повышенный интерес к проекту доказал, что аудитория РЕН ТВ состоит из думающих, интересующихся наукой людей. Нам поступило много просьб о переносе времени показа. Зрители хотели смотреть познавательный проект «Как устроена Вселенная» вместе со своим детьми, которые в это время уже спят. Мы идём навстречу — и ставим программу Discovery в утренний эфир», — прокомментировал генеральный директор РЕН ТВ Владимир Тюлин.

С 18 декабря документальный проект «Как устроена Вселенная» с Константином Хабенским можно будет смотреть с понедельника по четверг, в 11.00 на РЕН ТВ. Научно-популярная программа представит новейшие теории в наглядной и увлекательной форме — и сделает космос простым и понятным.

*Mediascope, Россия