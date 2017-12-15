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В Пензе установили инсталляцию «2018»

15 декабря в 12:40 322 просмотра

На площади Ленина в Пензе завершили установку новогодней инсталляции.

Цифры «2018» установили рядом с главной городской елкой. В вечернее время они подсвечиваются. Пензенцы уже успели оценить украшение и делятся в Сети фото с инсталляцией.

Напомним, в прошлом году арт-объект располагался на Юбилейной площади.

Фотография: скриншот - https://vk.com/i.krasochkin, https://vk.com/resnicy_v_penze

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