В Пензе молодым врачам вручили сертификаты на 1 млн рублей

«То, что наша молодежь отправляется на работу в глубинку — это большой шаг в решении проблемы дефицита медицинских кадров на селе. Поверьте, вас там очень ждут.

Самые уважаемые люди на селе — это врач и учитель. Вы очень нужны людям, они нуждаются в вашей поддержке и участии. Почти на каждом личном приеме жители региона задают мне вопросы по поводу обеспечения доступности первичной медицинской помощи. Квалифицированные специалисты в малых населенных пунктах просто необходимы», — сказал глава региона.

Иван Белозерцев отметил, что программа «Земский фельдшер» позволит привлечь в сельские ФАПы медицинских работников среднего звена. В 2018 году им будет предоставляться единовременная денежная выплата — 500 тысяч рублей.

«Мы создаем необходимые условия жизни и работы на селе: предоставляем жилье, ремонтируем дороги, улучшаем городскую среду на территории муниципальных образований, в селах строим ФАПы. Наверное, этого еще недостаточно. Многие больницы и поликлиники в сельских районах требуют ремонта. Мы намерены продолжать работу по укреплению материально-технической базы медучреждений», — заявил он.

Губернатор поручил региональному министерству здравоохранения проработать вопрос о выделении бюджетных средств на дополнительную программу ремонта сельских учреждений здравоохранения в 2018 году.

Молодым врачам, вступающим в должность, глава региона вручил денежные сертификаты на сумму один миллион рублей. Пожелал всем специалистам удачного начала трудового пути, относиться к своим пациентам как к самым близким людям, ценить выбор самой гуманной и жизненно важной профессии, сообщает пресс-центр облправительства.

Для пензенского здравоохранения 2017 год стал особенным: в ряды работников здравоохранения региона вошли 270 молодых врачей и 287 средних медицинских работников. Это рекордное количество молодых специалистов, оно почти в два раза превышает показатель прошлого года.

На сегодняшний день по инициативе губернатора Ивана Белозерцева на территории Пензенской области осуществляются беспрецедентные меры социальной поддержки молодых специалистов-медиков. Только в текущем году при трудоустройстве 62 врача получили по 150 тысяч рублей, за каждые последующие три года специалистам предоставляется денежная выплата. Начинающие врачи, которые живут на съемной квартире, получают ежемесячную компенсацию арендной платы.

Пензенская область участвует в федеральной программе «Земский доктор». В этом году компенсационную выплату в размере одного миллиона рублей получил 71 врач, прибывший на работу в село. Всего за весь период действия программы с 2012 года участниками программы стало более 360 врачей.