Мэр поручил работать на пензенском стадионе «Зенит» в две смены

В настоящее время на объекте полностью проведена стяжка полов всех этажей, штукатурка и шпаклевка стен, разводка электроснабжения. Специалисты подрядной организации приступили к укладке керамогранита на полах и керамической плитки на стенах санитарных помещений. Рабочие завершили монтировать оборудование котельной, произведен пуск тепла, сообщает пресс-служба горадминистрации.

После осмотра здания Виктор Кувайцев отметил, что необходимо своевременно укомплектовать систему вентиляции и подъемное устройство для маломобильных групп. Также он потребовал постоянно контролировать работы, чтобы их проводили оперативно и на высоком уровне.

«В здании тепло, температурный режим позволяет работать в две смены. Административный корпус должен быть готов в установленные сроки», — распорядился мэр.