В Пензе выбрали лучших предпринимателей года

В Пензе прошел самый престижный бизнес-конкурс. С каждым годом в нем принимают участие все больше бизнесменов. Кто станет лучшим, жюри определяло три месяца. Предпринимателей разделили на две категории — те, кто участвует впервые и бизнесмены, которые уже побеждали в какой-либо номинации, боролись за абсолютное чемпионство — кубок конкурса.

Конкурс «Предприниматель года» прошел в 17-й раз. Участников разделили на две группы: «Номинанты» и «Лучшие из лучших». В первой группе приняли участие 40 компаний, в ней определяли победителей в категориях: «Открытие года», «Банкиры выбирают», «Голос прессы», «Предприниматели», «Профи». Во второй группе 12 компаний боролись за кубок абсолютного победителя конкурса.

«Это конкурс, который проходит уже много лет, на нем выбираются лучшие предприниматели в разных номинациях», — пояснил заместитель главы администрации Пензы, председатель организационного комитета конкурса «Предприниматель года» Андрей Шевченко.

«Здесь самая большая аудитория голосования, задействовано много людей», — отметил фотограф Андрей Рыскин.

Одним из спонсоров мероприятия стала инвестиционно-строительная группа «Энтазис», она в 2016 году ввела в эксплуатацию жилой комплекс бизнес-класса «Солнечный ветер», который высоко оценили первые лица области, тем самым завоевав доверие пензенцев. В 2017 году компания представила еще более амбициозный проект клубного дома на набережной, представляющий собой образец жилья премиум-класса, в основе которого лежит функциональное зонирование жилого пространства.

«Клубный дом на набережной является уникальным предложением для города. Самая главная особенность — это комфортные планировки, они продуманы до мелочей. Это разделение на две зоны — личную и общественную. В личном пространстве мы зонируем спальные комнаты, детские, взрослые кабинетные пространства. У больших спален есть свой отдельный санузел и гардеробная», — объяснила финансовый директор ООО «Энтазис» Ирина Оськина.

Победителей в номинациях тщательно выбирали в течение трех месяцев. Очередная церемония награждения показала, что «Предприниматель года» продолжает оставаться самым долгоживущим конкурсом среди пензенских бизнесменов.