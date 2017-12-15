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В отношении «Т Плюс Теплосеть Пенза» возбудили дело

15 декабря в 14:32 476 просмотров
«Т Плюс» по фактам отключения отопления.

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Прокуратура Октябрьского района Пензы завершила проверку «Т Плюс» по фактам отключения отопления.

Установлено, что в период с 21 ноября до 12 декабря участок тепломагистрали № 22 отключался четыре раза. В результате этого в 67 жилых домах, трех школах, трех детсадах и пяти учреждениях здравоохранения отопления не было более 62 часов. Это превышает допустимую суммарную продолжительность за месяц более чем, на 38 часов.

Кроме того, проверкой установлено превышение допустимой продолжительности отсутствия горячего водоснабжения, по разным адресам этот показатель составил от двух до 15 часов.

В отношении юридического лица АО «Т плюс Теплосеть Пенза» возбудили дело об административном правонарушении. Руководителю организации было внесено представление, сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.


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