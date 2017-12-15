Губернатор рассказал лидерам партий об итогах года

15 декабря в технопарке «Рамеев» состоялось заседание координационного совета при губернаторе Пензенской области по вопросам деятельности политических партий. Участники осмотрели производственные площадки и обсудили итоги года.

«Год был непростой, но для Пензенской области он завершается успешно. В регионе сработали с плюсом по урожаю зерновых, зернобобовых и других сельскохозяйственных культур. Развивается промышленность, увеличиваются объемы выпускаемой продукции, объемы экспорта выросли на 40%. Создаются рабочие места. Немаловажную роль в этом играют инвесторы, которые приходят на Пензенскую землю», — сказал губернатор Иван Белозерцев, открывая заседание координационного совета.

Глава региона напомнил, что в этом году регион посетили восемь федеральных министров.

«Они приезжали не потому, что произошла страшная трагедия, требующая вмешательства на уровне федерации. Пензенская область развивается, и ее опыт можно распространять», — подчеркнул он.

Также губернатор напомнил об успешной реализации проекта «Безопасные и качественные дороги», о том, что регион будет участвовать в нем и в будущем.

«Хотелось бы лучше, но в целом наши показатели — на хорошем счету», — добавил он.

Также глава региона, члены обоправительства и лидеры партий посетили предприятие по производству авиационных тренажеров для нужд Минобороны и центр прототипирования АО «ЦКТ». Иван Белозерцев отметил важность работы этих организаций, необходимость их дальнейшего развития и пообещал оказать необходимую поддержку.