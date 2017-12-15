Дочь Николая II стала принцессой Disney

The Walt Disney Company купила студию 21st Century Fox, в связи с чем героиня мультфильма «Анастасия» (0+) — дочь царя Николая II, якобы выжившая после расстрела царской семьи, пополнила список диснеевских принцесс.

Об этом сообщает телеканал «360», ссылаясь на сайт Entertainment Weekly.

Мультфильм вышел в 1997 году, он дважды был номинирован на премии «Оскар» и «Золотой глобус». Картину неоднократно принимали за диснеевский проект, однако ленту выпустила Fox, отмечает «Газета.ru».

Также диснеевскими принцессами стали Белая Колдунья из «Хроник Нарнии» и героиня фильма «Аватар» Нейтири — дочь вождя клана Оматикайя.

В этом списке — по-прежнему Белль из «Красавицы и Чудовища», Жасмин из «Аладдина», Ариэль из «Русалочки», Тиана из «Принцессы и лягушки», Аврора из «Спящей красавицы» и Мерида из «Храброй сердцем», а также Мулан, Белоснежка, Покахонтас, Рапунцель и Золушка из одноименных мультфильмов.