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Более 10 тысяч пензенцев остались без света из-за непогоды

15 декабря в 15:08 318 просмотров

15 декабря в Пензенской области из-за неблагоприятных погодных условий происходят массовые аварийные отключения электроэнергии.

Как сообщает пресс-служба Министерства энергетики РФ, по состоянию на 13.30 из-за дождя и сильных порывов ветра без электричества остались около 10200 человек в 46 населенных пунктах Пензенской области.

В настоящее время 12 бригад производят аварийно-восстановительные работы, принимаются меры по обеспечению резервным питанием социально-значимых объектов.

Ситуацию контролирует заместитель руководителя правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения, заместитель министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов.


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