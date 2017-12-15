Более 10 тысяч пензенцев остались без света из-за непогоды

Как сообщает пресс-служба Министерства энергетики РФ, по состоянию на 13.30 из-за дождя и сильных порывов ветра без электричества остались около 10200 человек в 46 населенных пунктах Пензенской области.

В настоящее время 12 бригад производят аварийно-восстановительные работы, принимаются меры по обеспечению резервным питанием социально-значимых объектов.

Ситуацию контролирует заместитель руководителя правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения, заместитель министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов.