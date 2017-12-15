Череповецкий хоккейный клуб «Северсталь» может покинуть КХЛ

О том, что по окончании хоккейного сезона лига станет меньше на три клуба, стало известно еще весной. Рейтинг клубов объявили на закрытом заседании совета директоров КХЛ. Так, из лиги могут быть отчислены тольяттинская «Лада», «Югра» из Ханты-Мансийска и череповецкая «Северсталь».

Череповецкая команда верит, что может все изменить. Результат может стать положительным, если «Северсталь» выйдет в плей-офф и пройдет первый раунд. Кроме того, некоторые команды могут сами объявить об уходе из лиги из-за банкротства клуба. Тройку аутсайдеров также может не утвердить и совет директоров КХЛ, выбрав не три, а две команды на вылет.

Рейтинг клубов составлялся по определенным критериям. Учитывались спортивные результаты команды, посещаемость матчей и финансовая деятельность.

«Во-первых, это некая промежуточная информация, и для нас, не скрою, она удивительна. В спортивном плане боремся за восьмерку, мы одни из немногих в лиге, у кого нет долгов и есть стабильное финансирование. Все регламенты выполняем. В ближайшие дни мы ждем конкретную формулу расчета критериев рейтинга», — рассказал директор ХК «Северсталь» Алексей Кознев.

Если «Северсталь» покинет КХЛ, то команда, вероятно, будет выступать в Высшей хоккейной лиге.