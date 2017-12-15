Пензенская активистка Дарья Тришина рассказала о жизни в ЖК «Лазурный»

Вышел в свет очередной выпуск передачи «Город Спутник в лицах» (0+), ее героем стала известная пензенская активистка и жительница ЖК «Лазурный» Дарья Тришина. Она рассказала ведущему Павлу Прохоренкову, как ей живется в микрорайоне, поделилась своими спортивными достижениями и планами на будущее.

Когда Дарья решила переехать из Арбекова, то начала изучать все возможные варианты в разных районах города.

«Мне была нужна природа рядом, друзья постоянно советовали съездить в Спутник. Приехали на майские праздники, посмотрели и муж сказал: «Я хочу тут жить», — рассказала Дарья Тришина.

Для нового места жительства Тришины выбрали ЖК «Лазурный». Семью привлекло благоустройство двора, близость к набережной, качество домов.

После переезда Дарья Тришина обратила внимание на то, что соседи не мусорят, а уборщицы и дворники трудятся на совесть. Работой управляющей компании активистка тоже довольна. Кроме того, по ее мнению, застройщик комплексно следит за территорией, это его несомненный плюс.

Дарья любит активный отдых. Она ходит в бассейн, ездит на велосипеде, недавно научилась кататься без рук. Зимой Дарья и ее дочь много времени проводят на набережной: катаются на коньках, ходят на горку, в планах — освоить лыжные прогулки.

«Переезжайте в Спутник! Будем кататься на коньках, на велосипедах, плавать в бассейне. А еще — давайте любить друг друга, уважать и беречь все, что создано вокруг нас» — обратилась к пензенцам Дарья Тришина.