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В Саратовской области три объекта взяли под «культурную охрану»

15 декабря в 16:03 104 просмотра
, сообщает «СарБК».

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В Саратовской области утвердили границы и правовой режим использования территорий трех объектов культурного наследия регионального значения, сообщает «СарБК».

Два объекта расположены в Саратове и значатся в реестре как доходные дома начала ХХ века. В народе здания известны как Дом Пташкина и Дом Яхимовича.

«На территории памятника запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик, существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства, проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

На территории памятника разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях», — написано в документе.

Также утверждены границы памятника «Мужское начальное городское училище конца XIX века».


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