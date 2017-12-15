В Пензе из-за очередного прорыва без тепла остались более 100 домов

15 декабря около 14.00 произошел прорыв и образовалась утечка на тепломагистрали по улице Нахимова. Из-за этого отопление отключили в 106 многоквартирных домах, пяти детских садах и пяти школах на улицах Вяземского, 8 Марта, Крупской.

Как сообщает пресс-служба мэрии, ремонтные работы проводит ПАО «Т Плюс». Ликидируют последствия коммунальной аварии две бригады с помощью пяти единиц техники.

На месте для уточнения масштабов прорыва и его последствий побывали глава администрации города Виктор Кувайцев и начальник управления по делам ГО ЧС Алексей Михайлов.

Генеральный директор филиала Мордовский ПАО «Т Плюс» Александр Суслов заверил мэра, что к полуночи прорыв будет устранен. Виктор Кувайцев сообщил, что в случае необходимости, город готов предоставить спецтехнику и специалистов для оперативной ликвидации аварийной ситуации, отметили в пресс-службе.

Напомним, это не первый прорыв, который произошел в Пензе за эту неделю: в начале недели коммунальаня авария произошла на ул. Чкалова, затем — на проспекте Строителей.