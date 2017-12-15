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В Пензенской области прошел марафон социальных инициатив

15 декабря в 16:33 54 просмотра
«Молодежь моего района».

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В Лопатинском районе Пензенской области состоялось финальное мероприятие областного марафона социальных инициатив «Молодежь моего района».

В его рамках прошла арт-выставка, была организована работа тематических площадок: спортивные соревнования, выступление агитбригад на темы, связанные с профилактикой асоциальных проявлений в молодежной среде, литературно-музыкальная композиция «Русские народные игры и забавы», экскурсия по музею средней школы в Лопатино, встреча с местным поэтом, членом Союза писателей России Александром Васиным, концертная программа, сообщает пресс-центр правительства области.

В мероприятии приняли участие 500 человек. Среди них было много молодежи Лопатинского, Неверкинского и Камешкирского районов.

Областной марафон социальных инициатив «Молодежь моего района» проводится на территории Пензенской области с 2014 года. Цель проекта — реализация государственной молодежной политики на территории Пензенской области, повышение качества организации и проведения мероприятий для молодежи, поддержка социальных инициатив молодежи.


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