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Аварийные бригады восстанавливают электроснабжение в 4 районах

15 декабря в 17:08 458 просмотров
«Пензаэнерго» проводят аварийно-восстановительные работы в Белинском, Каменском, Тамалинском и Пачелмском районах Пензенской области, где из-за неподогоды происходят массовые отключения света.

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12 бригад ГУ МЧС и 17 бригад филиала «Пензаэнерго» проводят аварийно-восстановительные работы в Белинском, Каменском, Тамалинском и Пачелмском районах Пензенской области, где из-за неподогоды происходят массовые отключения света.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, отключения электроэнергии начались с 14.50.

В случае, если вы увидели поваленные опоры или оборванные провода, помните, что к ним нельзя приближаться на расстояние ближе 10 метров. Об этом надо сообщить в район электрических сетей (РЭС) по месту жительства или по телефону единого контакт-центра ПАО «МРСК Волги» 8−800−775−16−42. Единый «телефон доверия» Центрального регионального центра МЧС России 8 (499) 449-89-89.

«Планируется, что электроснабжение пострадавших населенных пунктов будет восстановлено до конца суток. Работы будут вестись непрерывно до полного восстановления энергоснабжения всех потребителей», — сообщили в пресс-службе «Пензаэнерго».

Ситуацию с отключением электроэнергии контролирует заместитель руководителя правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения, заместитель министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов.


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