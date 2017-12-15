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В Пензенской области инспектор попал под статью за получение взятки

15 декабря в 17:59 552 просмотра

В Бессоновском районе Пензенской области на сотрудника ГИБДД возбудили уголовное дело по факту получения взятки.

По данным следствия, днем 14 декабря инспектор ДПС на участке дороги «Нижний Новгород — Саратов» взял 13000 рублей в качестве взятки от жителя Алтайского края. Инцидент произошел на территории села Мастиновка Бессоновского района. Сотрудник ГИБДД получил деньги за несоставление протокола о нарушении.

Полицейского задержали, в настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.


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