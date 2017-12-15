Белозерцев: Область должна быть среди лучших по развитию IT-технологий

Темой заседания стало развитие информационных технологий. Губернатор подчеркнул, что данная отрасль играет существенную роль в экономическом прогрессе.

«Развитие IT технологий — это не будущее, а уже наше настоящее. Надо идти в ногу со временем, делать все, чтобы область была в 20 регионов по уровню развития этой сферы», — нацелил Иван Белозерцев.

Сегодня в этой отрасли занято более 150 предприятий, в которых создано более одной тысячи рабочих мест. Средняя зарплата программистов в IТ-компаниях региона составляет 50 тысяч рублей, а налоговые поступления за 2016 год выросли вдвое, сообщает пресс-центр областного правительства.

В целях дальнейшего развития IТ-кластера по поручению Ивана Белозерцева создана специализированная площадка для софтверных компаний — IТ-Парк, проводится подготовка специалистов, начиная со школьного звена.

Серьезное направление работы — перевод услуг в электронный вид. В настоящее время посредством регионального портала gosuslugi.pnzreg.ru можно получить порядка 100 видов услуг — записать ребенка в образовательные учреждения, кружки и секции, ознакомиться с электронной версией школьного дневника, оформить социальные пособия, записаться на прием к врачу и тому подобное. Для представителей бизнеса доступно оформление разрешения на строительство, выдачу градостроительного плана, подача декларации об использовании лесных ресурсов и ряд других услуг.

Иван Белозерцев обратил внимание собравшихся на востребованность современных технологий в сфере медицины.

«Мы активно проводим диспансеризацию, благодаря чему удалось снизить смертность населения. В других странах медицинские осмотры проходят более оперативно — пациент приходит к врачу в четко обозначенное время, не тратит время на поиск карточки — она уже есть у специалиста в компьютере, никто не заходит в кабинет без очереди. Надо к этому стремиться. Также мы намерены развивать телемедицину», — сказал глава региона.

Губернатору и руководителям политических партий представили работу аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Видеонаблюдение за происходящим на улицах областного центра осуществляется посредством 203 цифровых камер, записи с которых часто используются правоохранительными органами. Так, уже выполнено более 1300 запросов для установления подробностей произошедшего.

«Мы вкладываем деньги в развитие программного комплекса, это важное направление работы. Видеозаписи с камер наблюдения обеспечивают объективность при рассмотрении дел о нарушениях закона», — пояснил Иван Белозерцев.

Он предложил также использовать видео о произошедших ДТП для подготовки социальных роликов.

«Мы ищем пути, как снизить аварийность на наших дорогах. Подобные записи можно транслировать, чтобы люди были бдительны на дорогах — и пешеходы, и водители», — озвучил идею глава региона.

Перед заседанием члены совета посетили ряд производственных участков технопарка. В настоящее время здесь работают 38 резидентов, создано более 1430 рабочих мест.

Отличием «Рамеева» от других 11 технопарков, созданных по программе Минкомсвязи России, является то, что его текущая деятельность не финансируется из бюджета области. В 2016 году он «вышел» на самоокупаемость и продолжает динамично развиваться.

Гостям продемонстрировали авиационные тренажеры, изготавливаемые для нужд Министерства обороны РФ. Предприятие успешно работает над модернизацией существующих и разработкой новых моделей тренажеров, при этом готово увеличить объем производства.

«Давайте плотнее работать с ведомством, от этого зависит количество заказов и создание рабочих мест», — нацелил губернатор.

Первый заместитель гендиректора предприятия Александр Васильев сообщил, что на производство требуются квалифицированные кадры, ранее необходимая специальность была в Пензенском государственном университете. Губернатор предложил обсудить вопрос о восстановлении этого направления подготовки с руководством вуза.

Центр прототипирования АО «ЦКТ», который также располагается на базе технопарка, выполняет заказы для предприятий оборонно-промышленного комплекса Пензы и других областей. Центр располагает оборудованием, аналогов которому в регионе нет.

Глава областной исполнительной власти отметил уникальность выполняемых работ и поставил задачу развивать сотрудничество с местными заказчиками.

«Пензенские компании должны быть в приоритете, потому что они платят налоги здесь и создают рабочие места для жителей области», - акцентировал он.