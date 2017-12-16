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В четыре района Пензенской области вернули электричество

16 декабря в 09:28 358 просмотров

В ночь на 16 декабря электричество вернулось в четыре района Пензенской области.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, по состоянию на 1.51 электроснабжение полностью восстановили в Белинском, Каменском, Тамалинском и Пачелмском районах В настоящее время все населенные пункты подключены.

Напомним, в этих районах из-за непогоды произошли массовые отключения света. Над восстановлением подачи электричества работали 12 бригад, ситуацию держал на контроле замруководителя правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения, заместитель министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов.


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