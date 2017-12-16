СКР ведет проверку по факту коммунальных аварий в Пензе

За последние 10 дней в областном центре произошло не менее пяти прорывов тепломагистралей, в результате чего от подачи отопления массово отключались как жилые многоквартирные дома, так и социально значимые объекты: детсады, школы и больницы. Первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ продолжает процессуальную проверку по данным фактам.

«Обязанности по обслуживанию и ремонту теплосетей возложены на ПАО «Т Плюс» и МКП «Теплоснабжение». В свою очередь, администрация города Пензы осуществляет контроль за своевременностью устранения последствий коммунальных аварий данными организациями», — отметили в пресс-службе регионального СУСКР.

Все факты прорывов будут исследованы, изучены должностные обязанности работников всех субъектов правоотношений, проверены вопросы, связанные с изношенностью теплосетей и финансированием деятельности ПАО «Т Плюс» по их замене и ремонту. Также следственные органы дадут оценку действиям должностных лиц МКП «Теплоснабжение» относительно задолженности на сумму более 1,8 млрд рублей перед ресурсоснабжающей организацией ПАО «Т Плюс».



По результатам проверки в ближайшее время примут процессуальное решение.

Напомним, последний прорыв тепломагистрали случился 15 декабря на ул. Нахимова. Из-за этого отопление отключили в 106 многоквартирных домах, пяти детских садах и пяти школах на улицах Вяземского, 8 Марта, Крупской. Также в начале недели коммунальная авария произошла на ул. Чкалова, затем — на проспекте Строителей.