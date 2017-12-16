В Пензенской области электропровода освобождают от льда

Провода обледенели из-за прошедшего накануне ледяного дождя, сильного ветра и температурных колебаний от плюсовых до минусовых значений. Они более подвержены механическим повреждениям при порывах ветра ввиду утяжеления массы провода.

В работах задействованы 17 бригад филиала «Пензаэнерго», а также прибывшие им на помощь девять бригад из других регионов.

Напомним, из-за непогоды 15 декабря четыре района Пензенской области — Белинский, Каменский, Тамалинский и Пачелмский — остались без электричества. В настоящее время свет вернули во все населенные пункты.