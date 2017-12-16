Вам будет интересно
Наши новости
Пензенцы могут купить товары местных производителей на ярмарках
В Пензе восстановили подачу тепла в дома в районе ул. Нахимова
В Екатеринбурге студенты представили проекты для обустройства дворов
Эффективность распоряжения средствами пензенского бюджета отметили федералы
СКР ведет проверку по факту коммунальных аварий в Пензе
В четыре района Пензенской области вернули электричество
Погода в Пензе на 16 декабря
Гороскоп для пензенцев на 16 декабря
Белозерцев: Область должна быть среди лучших по развитию IT-технологий
Мокшанская фирма задолжала сотрудникам более полутора млн руб

В Пензенской области электропровода освобождают от льда

16 декабря в 10:23 294 просмотра

Пензенские электроэнергетики 16 декабря сегодня проводят широкомасштабную ликвидацию гололедно-изморозевых отложений на проводах воздушных линий.

Провода обледенели из-за прошедшего накануне ледяного дождя, сильного ветра и температурных колебаний от плюсовых до минусовых значений. Они более подвержены механическим повреждениям при порывах ветра ввиду утяжеления массы провода.

В работах задействованы 17 бригад филиала «Пензаэнерго», а также прибывшие им на помощь девять бригад из других регионов.

Напомним, из-за непогоды 15 декабря четыре района Пензенской области — Белинский, Каменский, Тамалинский и Пачелмский — остались без электричества. В настоящее время свет вернули во все населенные пункты.


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60