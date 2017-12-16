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Эффективность распоряжения средствами пензенского бюджета отметили федералы

16 декабря в 11:53 260 просмотров
, посвященное 25-летию образования Федеральной службы казначейства России.

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В Пензе прошло торжественное мероприятие, посвященное 25-летию образования Федеральной службы казначейства России.

Губернатор Иван Белозерцев поздравил сотрудников и ветеранов управления ФК региона.

«Указ Президента о создании Федеральной службы казначейства был подписан в 1992-м году. Это время было серьезным испытанием для всей России, но страна сумела его преодолеть, в том числе — и с помощью вновь созданной структуры», — сказал он.

Глава региона подчеркнул, что эффективность распоряжения в области бюджетными средствами отмечена на федеральном уровне.

«Это — результат налаженного взаимодействия между региональным министерством финансов и управлением федерального казначейства по Пензенской области. Высокую оценку этой работе дал министр финансов России Антон Силуанов, посетивший Пензу этой осенью.

В 2017-м году Пензенская область отмечена в числе 40 субъектов РФ, демонстрирующих устойчивый экономический рост. Будем продолжать совместную работу на благо родного региона. Только скоординированные усилия позволяют получить высокие результаты», — сказал Иван Белозерцев.

Лучшим сотрудникам управления вручили Почетные грамоты и Благодарности губернатора и Законодательного Собрания Пензенской области. Руководителю регионального УФК Владимиру Волчкову вручили нагрудный знак «Заслуженный финансист Пензенской области», сообщили в пресс-центре облправительства.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/society/57259/

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