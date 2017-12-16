Вам будет интересно
Наши новости
Пензенский «Дом Вероники» увеличил число камер видеонаблюдения
«Единая Россия» поддержала решение Путина идти на выборы самовыдвиженцем
Руководители «Дамате» рассказали о достижениях студентам ПГУ
«Ростелеком» поможет получать заказы из AliExpress
Губернатор поздравил пензенцев с Днем Конституции
Кувайцев стал самым цитируемым мэром в ПФО
«МегаФон» и Mastercard помогут увидеть «Звездные Войны: Последние джедаи»
Житель Спутника рассказал о причинах покупки квартиры в «Лазурном»
Белозерцев призвал активнее строить элеваторы в связи с ростом урожая
Мельниченко вошел в топ-50 сенаторов Совета Федерации

Пензенская область - лучшая в РФ по вводу в оборот сельхозземель

16 декабря в 13:51 160 просмотров
, посвященной завершению сельскохозяйственного года.

" data-title="Пензенская область - лучшая в РФ по вводу в оборот сельхозземель — Пенза-пресс, рунет за день">

Зампред правительства Пензенской области — министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков принял участие в коллегии федерального ведомства, посвященной завершению сельскохозяйственного года.

С докладом выступил директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Петр Чекмарев. Он отметил Пензенскую область как лучший регион, обеспечивший работу по вводу в оборот временно неиспользуемых сельхозземель.

«По итогам проведенной работы Пензенская область занимает почетное первое место среди всех субъектов страны. На 2017 год мы ставили себе задачу — вернуть в севооборот 50 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения. Фактически введено в оборот 57 тысяч гектаров пашни, в том числе, проведена раскорчевка древесно-кустарниковой растительности на землях общей площадью 13 тысяч гектаров.

Намерены и в следующем году продолжить работу по возвращению в оборот плодородных земель сельскохозяйственного назначения. Задача на 2018 год — ввести в севооборот 45 тысяч гектаров незадействованных в производстве земель», — прокомментировал губернатор Иван Белозерцев.


Также Пензенская область находится в тройке лучших регионов по росту производства сахарной свеклы. В 2017 году валовой сбор составил 2,3 млн. тонн, это рекордная цифра для области. По данному показателю мы вторые в ПФО, сообщает пресс-центр облправительства.


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60