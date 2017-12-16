Пензенская область - лучшая в РФ по вводу в оборот сельхозземель

С докладом выступил директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Петр Чекмарев. Он отметил Пензенскую область как лучший регион, обеспечивший работу по вводу в оборот временно неиспользуемых сельхозземель.

«По итогам проведенной работы Пензенская область занимает почетное первое место среди всех субъектов страны. На 2017 год мы ставили себе задачу — вернуть в севооборот 50 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения. Фактически введено в оборот 57 тысяч гектаров пашни, в том числе, проведена раскорчевка древесно-кустарниковой растительности на землях общей площадью 13 тысяч гектаров.

Намерены и в следующем году продолжить работу по возвращению в оборот плодородных земель сельскохозяйственного назначения. Задача на 2018 год — ввести в севооборот 45 тысяч гектаров незадействованных в производстве земель», — прокомментировал губернатор Иван Белозерцев.



Также Пензенская область находится в тройке лучших регионов по росту производства сахарной свеклы. В 2017 году валовой сбор составил 2,3 млн. тонн, это рекордная цифра для области. По данному показателю мы вторые в ПФО, сообщает пресс-центр облправительства.