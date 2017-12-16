Пензенский «Дизель» победил в последнем домашнем матче этого года

Как сообщает пресс-служба «Дизеля», «желто-синие» одержали верх с минимальным отрывом — 2:1. Итоги матча прокомментировал главный тренер Андрей Сидоренко.

«Сегодня настраивал команду на победу. Хотели выиграть, потому что мы сейчас уезжаем на выезд, и это последняя игра в этом году на родном льду. Хотелось завершить год победой. Спасибо за терпение, за самоотдачу. Не все получилось. Хорошие моменты были, но реализовать не смогли. В третьем периоде соперник поддавил. И концовка была нервной, но все равно добились победы. Поздравляю болельщиков», — сказал он.

Теперь пензенцы готовятся к последней выездной серии 2017 года. Их ожидает матч 22 декабря с курганским «Зауральем» (0+).