Вам будет интересно
Наши новости
Череповецкий хоккейный клуб «Северсталь» может покинуть КХЛ
В Пензе Всемирный день футбола отметили турниром
Белозерцев принял участие в награждении победительниц соревнований
«Дизель» пополнился нападающим из Беларуси
В Пензе состоится открытое первенство города по фигурному катанию
Пензенцев приглашают на зимний турнир по мини-футболу
В Пензе пройдут всероссийские соревнования по эстетической гимнастике
В Пензу на состязания приедут «приволжские звездочки»
«Дизель» завершил выездную серию матчей поражением
Пензенские тренеры приняли участие в спортивном семинаре

Пензенский «Дизель» победил в последнем домашнем матче этого года

16 декабря в 12:13 250 просмотров
«Сокол» в серии послематчевых буллитов.

" data-title="Пензенский «Дизель» победил в последнем домашнем матче этого года — Пенза-пресс, рунет за день">

Пензенские хоккеисты победили красноярский «Сокол» в серии послематчевых буллитов.

Как сообщает пресс-служба «Дизеля», «желто-синие» одержали верх с минимальным отрывом — 2:1. Итоги матча прокомментировал главный тренер Андрей Сидоренко.

«Сегодня настраивал команду на победу. Хотели выиграть, потому что мы сейчас уезжаем на выезд, и это последняя игра в этом году на родном льду. Хотелось завершить год победой. Спасибо за терпение, за самоотдачу. Не все получилось. Хорошие моменты были, но реализовать не смогли. В третьем периоде соперник поддавил. И концовка была нервной, но все равно добились победы. Поздравляю болельщиков», — сказал он.

Теперь пензенцы готовятся к последней выездной серии 2017 года. Их ожидает матч 22 декабря с курганским «Зауральем» (0+).


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60