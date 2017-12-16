В Екатеринбурге студенты представили проекты для обустройства дворов

В Екатеринбурге наградили участников всероссийского конкурса среди студентов-архитекторов, разработавших проекты для обустройства дворов и парков, где в качестве основного строительного материала использован хризотилцемент.

Как сообщает «Свердловское телевидение», конкурс малых архитектурных форм проводился по трем номинациям. По условиям, участники должны были создать макет городской и садово-парковой зоны, детской игровой площадки или комплексный проект развития территории с использованием хризотилцемента. Свои работы представили около 300 студентов вузов и средних учебных заведений из 28 городов страны. Авторы лучших проектов получили денежные премии и шанс воплотить свои идеи в жизнь.

«Мой проект представляет собой организацию выставочного пространства при детской художественной школе имени Мосина. Этот участок находится на улице Чапаева. Это организация выставки для детей либо для известных художников города. Данный материал достаточно удобен в использовании, он прочный, у него очень хорошие характеристики, он экологичен. его можно использовать как снаружи зданий, так и в интерьере», — рассказал лауреат всероссийского конкурса малых архитектурных форм с использованием хризотилцементной продукции Михаил Зайчук.

Подобный конкурс в мире проводится впервые, несмотря на то, что отрасль существует больше ста лет. Его инициатором выступила некоммерческая организация «Хризотиловая ассоциация», которая объединяет более 40 предприятий по производству этого строительного материала. Крупнейший комбинат, где занимаются добычей хризотилового волокна, находится в Асбесте. Материал применяется при строительстве и капитальном ремонте жилых домов и промышленных сооружений.

«Конкурсанты пытались найти новые варианты или хорошо забытые старые использования хризотилцементных материалов в других областях. Не только на крыше пятиэтажного дома или какого-то промышленного здания, а в том числе беседки, пирсы, какие-то площадки, рекреационные зоны», — отметил исполнительный директор НО «Хризотиловая ассоциация» Владимир Галицын.