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В Пензе восстановили подачу тепла в дома в районе ул. Нахимова

16 декабря в 12:44 246 просмотров

Теплоснабжение домов и соцобъектов в районе улицы Нахимова в Пензе восстановлено.

Как сообщают в ПАО «Т Плюс», тепло вернулось в дома пензенцев, работы на отразились на социально-бытовых условиях горожан. Сейчас температура в зданиях и помещениях соответствует нормативам. На месте утечки работали три бригады, укомплектованные необходимой спецтехникой.

Специалисты продолжают вести мониторинг ситуации. Энергетики приносят потребителям извинения за причиненные неудобства.

Напомним, 15 декабря в Пензе из-за прорыва и утечки на тепломагистрали по улице Нахимова отопление отключили в 106 многоквартирных домах, пяти детских садах и пяти школах на улицах Вяземского, 8 Марта, Крупской. По фактам коммунальных аварий ведет проверку региональное СУСКР.


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