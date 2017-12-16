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Улицу Собинова в Пензе затопило из-за прорыва водопровода

16 декабря в 13:05 304 просмотра
, 6 из-за аварии на сетях холодного водоснабжения произошло подтопление.

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В Пензе на ул. Собинова, 6 из-за аварии на сетях холодного водоснабжения произошло подтопление.

На место выехал мэр Пензы Виктор Кувайцев. Во время его визита последствия аварии были устранены окончательно. Работали 12 специалистов и четыре единицы техники МУП «Пензадормост» и ООО «Горводоканал».

Сейчас в городе нет многоквартирных домов и объектов соцкультбыта, отключенных от холодного водоснабжения, отмечает пресс-служба мэрии. Ведутся работы по обработке улицы противогололедными материалами.

«Необходимо тщательнее осуществлять контроль за улично-дорожной сетью во избежание повторения подобных ситуаций в зимний период», — призвал Виктор Кувайцев.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/podtoplenie_ulitsy_ternopolskoy_ustraneno/

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