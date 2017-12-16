Пензенцы могут купить товары местных производителей на ярмарках

«По улице Попова, 4б реализуют сельхозпродукцию, выращенную на территории пензенского края: колышлейские куры от 160 руб, земетчинская свинина от 240 руб., пензенские яблоки от 40 руб., лопатинские копченые мясные изделия от 130 руб., белинские соленья от 100 руб., лопатинская говядина от 250 руб., каменские и никольские молочные продукты и многое другое», — сообщили в пресс-службе мэрии.

На ул. Антонова, 9 торгуют неверкинскими карпами, карасями и сомами, овощами, тамалинскими курами и никольской свининой.

Также сезонные ярмарки работают на ул. Бакунина, 20, ул. Суворова, 120, ул. Лядова, 36, ул. Кижеватова, 1−3, 3-м пр. Лобачевского, пр. Победы, 99; ул. Луначарского/ Кузнечный порядок, 1, ул. Литейной, 2/1, ул. Чапаева, 71 и по пр. Строителей, 21а.