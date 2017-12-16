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В Пензе до конца года появятся 4 новые модульные котельные

16 декабря в 15:25 370 просмотров

В целях обеспечения качественным теплоснабжением медучеждений в Пензе запустят новые модульные котельные.

Решение установить их было принято «в связи с недобросовестным обслуживанием своих теплосетей ПАО «Т Плюс», отмечает пресс-служба мэрии. Регулярно в учреждениях пропадает тепло из-за прорывов на магистральных сетях.

«Подобная ситуация не приемлема для объектов с постоянным пребыванием людей», — подчеркнул мэр Виктор Кувайцев во время осмотра новых газовых котельных 16 декабря.

Объекты должны быть готовы к работе к 25 декабря.

«К запуску готовятся четыре котельные, от которых будут отапливаться городская больница № 1, клинические больницы №№ 4, 6, а также подстанция скорой помощи № 1. В настоящее идет процесс установки котельных, дымовых труб, изоляции теплотрасс, подключения энергоресурсов», — рассказал директор ООО «Теплоком» Илья Спирькин.

Глава администрации города выразил надежду на то, что котельные запустятся в срок.

«Это хорошая практика, таким образом мы сможем избежать и большой протяженности сетей. Нужно будет продолжать идти по этому пути и в следующем году», — отметил он.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_osmotrel_novye_modulnye_kotelnye/

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