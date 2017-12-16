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В Пензе усилят работу по уборке дворов от снега

16 декабря в 17:59 184 просмотра

16 декабря мэр Пензы Виктор Кувайцев провел совещание по вопросам благоустройства.

«Градоначальник обратил внимание на необходимость активизации всех служб для уборки городских территорий от снега», — сообщили в пресс-службе мэрии.

И.о. директора МУП «Пензадормост» Юрию Парастаеу Виктор Кувайцев поручил усилить работу по наведению порядка на проезжей части и тротуарах, а директору МУП «Зеленое хозяйство» Александру Кильгянкину — в парках, скверах и улице Московской.

«Утренний обход показал, что во дворах работа организована очень слабо. Нужно позаботиться, чтобы все обслуживающие компании вышли на вверенные им территории», — призвал мэр.

Также он напомнил о том, что после уборки снега необходимо обеспечить его своевременный вывоз.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvayt757sev_provel_soveshchanie_po_blagoustroystvu/

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