В Пензе усилят работу по уборке дворов от снега

«Градоначальник обратил внимание на необходимость активизации всех служб для уборки городских территорий от снега», — сообщили в пресс-службе мэрии.

И.о. директора МУП «Пензадормост» Юрию Парастаеу Виктор Кувайцев поручил усилить работу по наведению порядка на проезжей части и тротуарах, а директору МУП «Зеленое хозяйство» Александру Кильгянкину — в парках, скверах и улице Московской.

«Утренний обход показал, что во дворах работа организована очень слабо. Нужно позаботиться, чтобы все обслуживающие компании вышли на вверенные им территории», — призвал мэр.

Также он напомнил о том, что после уборки снега необходимо обеспечить его своевременный вывоз.