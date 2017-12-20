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Что мечтают получить пензенцы на Новый год?

20 декабря в 09:05 68 просмотров
, какой подарок они хотели бы получить. Чему больше всего обрадуются горожане в преддверии долгожданного праздника, читайте в нашем материале.

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Новый год — это время исполнения желаний. Корреспондент ИА «Пенза-Пресс» Надежда Саченкова решила узнать у пензенцев, какой подарок они хотели бы получить. Чему больше всего обрадуются горожане в преддверии долгожданного праздника, читайте в нашем материале.

Пензенцы в течение недели отвечали на вопрос: «Что вы хотите получить на Новый год?», и выбирали желаемый подарок из предложенных вариантов. Опрос проводился на сайте информагентства и в группе «Это Пенза, Карл!» соцсети «ВКонтакте», мы суммировали полученные результаты и вот, что получилось.

Оказалось, что большинство респондентов хотят отправиться в путешествие. За туристическую путевку проголосовало 29% человек. На втором месте — ювелирные изделия и часы, 15% пензенцев ждут такого подарка от Деда Мороза.

На последних строчках в списке желаний расположились сувениры или предметы интерьера, а также подарки, сделанные своими руками. Оба пункта получили по 3% голосов.

Кроме того, пензенцам было предложено написать свой вариант ответа. Как показал опрос, некоторые жители областного центра мечтают вовсе не о материальных вещах.

«Я хочу новогоднего чуда, чтобы исполнилось заветное желание», — написала Екатерина.

«Нормальную погоду, выходных и здоровья близких, а с остальным сам справлюсь», — поделился пользователь под ником Professor Green.

Также среди новогодних желаний пензенцев были машина, квартира и деньги, а одна из читательниц мечтает, чтобы банк простил ей ипотеку.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, самый долгожданный подарок для жителей страны на протяжении нескольких лет — деньги. 13% россиян хотят увидеть под елкой наличные, затем в списке желаний — автомобиль, сувениры, косметика. Многим, согласно опросу, подарки не нужны вовсе, за такой вариант проголосовало 19% опрошенных.

Надежда Саченкова

Фотография: инфографика Надежды Саченковой

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