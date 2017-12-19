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Правительство направило 7 млрд рублей на доплаты к пенсиям в 2018 году

19 декабря в 12:53 330 просмотров

Около 424 600 пенсионеров получат дополнительные выплаты в размере от 2351 до 8414 рублей.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении более семи миллиардов рублей на доплаты к неработающих пенсионеров с доходами ниже регионального прожиточного минимума, сообщает «Интерфакс».

«Подписанным распоряжением утверждено распределение в 2018 году межбюджетных трансфертов бюджетам 13 субъектов Федерации на выплату доплат в размере 7085,7 миллиардов рублей», — говорится в сообщении.

По данным ТАСС, социальные доплаты от 2351 до 8414 рублей получат около 424 600 пенсионеров в Коми, Якутии, Камчатском, Приморском и Хабаровском краях, в Архангельской, Магаданской, Московской, Мурманской и Сахалинской областях, а также в Чукотском и Ненецком автономных округах и в Еврейской автономной области.


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