Возбуждено дело по факту взимания комиссии за оплату школьного питания

В Пензе на «Пензаплат» и банк «Кузнецкий» завели дело за взимание комиссии за оплату питания в школьных столовых.

Об этом на пресс-конференции 19 декабря сообщила руководитель регионального УФАС Оксана Кузнецова.

«Сегодня подписан приказ о возбуждении дела по признакам нарушения антимонопольного законодательства в отношении компании «Пензаплат» и банк «Кузнецкий». Обоснования о повышении платы и взимании комиссии не было представлено», — пояснила она журналистам.

Если факт неправомерности введения комиссии докажут, будет возбуждено административное дело.

Напомним, с 15 октября за пополнение карты «Электронная школа», по которой дети получают питание, стала взиматься комиссия. 24 ноября появилась информация о том, что, по требованию прокуратуры, ее отменили. Но вскоре могут ввести снова.