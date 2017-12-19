Пензенская область названа в числе лучших регионов по организации медицинской помощи людям, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

Об этом сообщила министр здравоохранения страны Вероника Скворцова в рамках всероссийского совещания по вопросам социального развития.

«Одним из приоритетных направлений системы здравоохранения является борьба со смертностью пострадавших в ДТП. С 2012 года в регионах организованы 1500 травмцентров, что позволило сократить смертность населения на треть. Медицинскими составляющими являются время доезда скорой медицинской помощи и маршрутизация больных с момента происшествия. Это и есть два критерия, по которым оценивается эффективность работы регионов в данном направлении», — подчеркнула она.

Время доезда «скорой» в Пензенской области составляет менее 20 минут и грамотно осуществляется транспортировка пострадавших в ДТП в травмцентры, сообщает пресс-сслужба регионального минздрава.